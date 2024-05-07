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Zafer Pendik'in!

İstanbul ekibi kümede kalma yolunda kritik bir zafer aldı. Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor'u deplasmanda Thiam ve Halil'in golleriyle yenip 4 maç sonra galibiyete ulaştı. Antalya'nın tek sayısı Buksa'dan geldi.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Zafer Pendik'in!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazandı. Antalyaspor, 13. dakikada Adam Buksa'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Pendikspor 15. dakikada Mame Thiam ve 45+6. dakikada Halil Akbunar'ın golleriyle ligde dört maçlık galibiyet hasretine son verdi. Antalyaspor'da 74. dakikada Sander van de Streek kırmızı kart gördü.

PUANINI 33'E YÜKSELTTİ

Pendikspor, zorlu Antalya deplasmanında elde ettiği bu galibiyetle puanını 33'e yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, son üç haftaya girilirken ligde kalma umutlarını tazeledi. Antalyaspor ise 45 puanda kaldı. Pendikspor gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek, sonrasında Ankaragücü ile deplasmanda ve Gaziantep ile evinde karşılaşacak. İki maçtır kazanamayan Antalya ise haftaya Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.

ÜZÜLMEZ ÇOK MUTLU

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Antalya deplasmanında kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Ligde kalmak için sıkı bir savaş veriyoruz. Burada iyi mücadele ettik ve kazandık. Kalan üç maçta da elimizden gelenin en iyisini yaparak hedefimize ulaşacağız" dedi.

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