Siltaş Yapı Pendikspor'da İbrahim Üzülmez dönemi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Ivo Vieira'nı görevine son verdi. İstanbul ekibi, İbrahim Üzülmez'i takımın başına getirdi.

Siltaş Yapı Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.