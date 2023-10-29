Ivo Vieira: Ağır bir sonuç aldık!

Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor sahasında Fenerbahçe'ye 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Pendikspor teknik direktörü Ivo Vieira dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE IVO VIEIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe'ye karşı ilk 30 dakika oyunu iyi tuttuk. Golden sonra organizasyonu kaybettik ve peşinden bir gol daha yedik. Ağır bir sonuç aldık. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı defansta iyi organize olmak istiyorduk. Orta sahada çok top yapamadık, topu çok kaybettik. Oyunun kontrolünü de kaybettik ve sonuç böyle oldu.