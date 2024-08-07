Tarihi zafer

Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. İlk seti Çin, 25-23 önde tamamladı. İkinci seti 25-21 önde bitirerek skoru eşitledik. Filenin Sultanları, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla üçüncü seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti. Çekişmeli geçen dördüncü setin sonlarında hata yapmayan Çin, 25-21'le durumu 2-2'ye getirdi. Altın sete her iki ülke de karşılıklı sayılarak başladı. Milliler setin ortalarına 8-7 önde girse de Çin etkili oyununu sürdürmeye devam etti. Son ana kadar çekişmeli geçen karar setini 15-12, maçı da 3-2 kazanan milli takımımız, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Sultanlar, Londra 2012'de 9'uncu olurken, Tokyo 2020'de ise çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti. Melissa Vargas, 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Vargas, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Sırbistan'la oynanan finalinde de 41 sayıyla oynamıştı. Bu arada bir mücadelede sakatlanan Cansu Özbay, oyuna devam edemedi.

VARGAS 'DALYA' DEDİ

Çin karşısında 42 sayı alarak müthiş bir performans ortaya koyan Melissa Vargas, Olimpiyatlarda 100. sayı barajına ulaşan ikinci Türk oyuncu oldu. Takım kaptanımız Eda Erdem, olimpiyatlarda 100 sayıya ulaşan ilk Türk oyuncu olmuş ve tarihe geçmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, yarı finale yükselen takımıyla gurur duyduğunu vurguladı. Santarelli, "Madalya almak için geldik ve bu bizim için büyük bir rüya. Bu yolda çok daha iyi oynamak istiyoruz. Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyorum. Herkesle beraber kutlamak istiyorum. Bu gerçekten benim için hayal. Bu ülke için çok özel bir şey yapmak istiyorum" dedi