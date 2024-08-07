Berke yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına çıkamadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engelli kategorisinin repesaj mücadeleleri gerçekleştirildi. Milli atletimiz Berke Akçam, 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı sporculardan Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı. Berke Akçam'ın serisinde Alman Joshua Abuaku ise ikinci olarak yarı finale kaldı. Bu kategoride yarı final mücadelesi bugün saat 20.35'te yapılacak.

Akçam, 400 metre engellide 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi. Yarı final yarışı bugün saat 20.35'te yapılacak.

KALBİMİZ ESRA İLE

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda yarı finale kalan milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, bugün ringe çıkıyor. Esra Yıldız Kahraman, TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

AKBUDAK'TAN ERKEN VEDA

Paris'te milli güreşçimiz Burhan Akbudak, son 16'da Macar rakibi Zoltan Levai'ye yenildi. Champ de Mars Arena'daki karşılaşmalarda Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kiloda Zoltan Levai ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Daha sonra Macar güreşçinin finale kalamaması nedeniyle Burhan Akbudak'ın repesaj ve bronz madalya alma şansı kalmadı.

5. KEZ İPTAL

Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5. kez kirlilik nedeniyle iptal edildi. Fransa basındaki haberlere göre organizatörler, Sen Nehri'nde serbest yüzüş dalında bugün yapılması beklenen antrenmanın iptal edildiğini belirtti. Sen Nehri, Olimpiyatlar öncesinde de kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken, temizliği için 2015'ten beri 1.4 milyar euro harcandı.

TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM

Parıs'te altın madalyanın sahibi olan dünyaca ünlü raket Novak Djokovic, TRT Spor'a konuştu. Sırp raket, Türkiye'ye olan sevgisini dile getirerek, "Türkiye'yi seviyorum. Umarım yakın zamanda tekrar ziyaret edebilirim. Hande Baladın ile tanıştım. Ona ve Türkiye voleybol milli takımına iyi şanslar diledim" diye konuştu.