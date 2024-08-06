İrfan Can Kahveci'den Yusuf Dikeç sevinci!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız temsilcisi Lille'in konuğu oldu.

12. dakikada şanssız bir gol yiyen sarı lacivertliler 79. dakikada ceza sahasının hemen dışında frikik kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci harika bir vuruşla topu kalecinin bakışları arasında ağlara yolladı.

Yıldız futbolcu golden sonra tribünlere koşarak Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında gümüş madalya kazanan ve atış yaparkenki soğukkanlılığıyla bütün dünyada trend olan milli atıcı Yusuf Dikeç'in pozunu verdi.

İşte o gol sevinci...

Fransız ekibi, 90+1. dakikada yine bir şanslı gol sonrası 2-1 öne geçti ce maçtan bu skorla galip ayrıldı.