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Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları çeyrek finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızılılar rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finalde yazdırdı. İşte detaylar...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 12:15
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Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadelede Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 21-25, 25-18, 25-22 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti'ni de yenerek çeyrek finali garantiledi.

İkide iki yapan A Milliler, gruptaki üçüncü maçında 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. set sonucu: Türkiye 21-25 Dominik Cumhuriyeti (0-1)

2. set sonucu: Türkiye 25-18 Dominik Cumhuriyeti (1-1)

3. set sonucu: Türkiye 25-22 Dominik Cumhuriyeti (2-1)

4. set sonucu: Türkiye 25-15 Dominik Cumhuriyeti (3-1)

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