Haberler Paris 2024 Okçuluk Erkek Milli Takımı'mız bronz madalya kazandı! | Paris 2024

Okçuluk Erkek Milli Takımı'mız bronz madalya kazandı! | Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 18:10 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 18:17
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Okçuluk Erkek Milli Takımı'mız bronz madalya kazandı! | Paris 2024

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya mücadelesinde Çin'i 6-2 yenerek Olimpiyat Oyunları 3'üncüsü oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Kolombiya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'dan oluşan Hindistan ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ev sahibi Fransa ile karşılaşan milli takım, 5-4 kaybetti ve bronz madalya mücadelesinde Çin ile karşılaştı. Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya karşılaşmasında Çin'i 6-2 yenerek Olimpiyat Oyunları 3'üncüsü oldu.

OYUNLARDAKİ İLK MADALYAMIZ GELDİ!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyayı Klasik Yay Erkek Milli Takımı'mız getirdi.

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