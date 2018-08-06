Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon düşen Osmanlıspor'da takımın yıldız futbolcusu Serdar Gürler'in geleceği merak ediliyordu.

Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan genç futbolcu İspanya La Liga'nın yeni takımlarından Huesca ile anlaşma sağladı.

Menajeriyle birlikte İspanya'da bulunan Serdar Gürler sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig'de 143 maça çıkan Serdar Gürler, toplam 34 gol 21 asiste imza attı. Serdar'ın 2020 yılına kadar Osmanlıspor'la sözleşmesi bulunuyordu.

SERDAR GÜRLER KİMDİR?

Serdar Gürler 14 Eylül 1991 senesinde dünyaya gelen Serdar Gürler doğma büyüme Fransa Haguenaulıdır. Türk asıllı futbolcu Serdar Gürler kariyerini Osmanlıspor'da sürdürmektedir.

Serdar Gürler futbol hayatına 2004 yılında Sochaux takımının alt yapısında başladı. Burada 2010 yılına kadar eğitim alan Gürler 2010 – 2012 yılları arasında Sochaux formasıyla profesyonel kariyerine adım attı ve 2 maçta forma giyip hiç gol atamadı.

2012 yılında Türkiye'ye dönen ve Elazığspor takımına transfer olan Serdar Gürler 54 maçta toplamda 7 gol atmayı başardı. Bu başarısı ile Trabzonspor'a transfer oldu 2014 – 2016 yılları arasında bordo mavili formayı gilen Gürler 7 maçta oynadı ve hiç gol atamadı. Trabzonspor'un büyük umutlarla aldığı Gürler 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliğine transfer oldu ve 1,5 sezonda çıktığı 35 maçta 17 gol atarak dikkatleri tekrar üzerine çekti.

Geçen sezon Osmanlıspor'a transfer olan Serdar Gürler bu sezon da takımın en önemli silahlarından biri oldu. Serdar Çıktığı 18 Süper Lig maçında 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.

A Milli Takım kariyeri

Serdar Gürler ilk kez Fatih Terim döneminde A Milli Takım forması giydi. Moldova ile oynanan maçın kadrosunda yer alan Serdar 15 dakika sahada kalarak ilk kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Serdar Gürler'in Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.