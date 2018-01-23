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    23 Ocak 2018, Salı
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    'dan 'a destek

    Osmanlıspor'dan Fikret Orman'a destek

    Kulübü Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için aday olması durumunda Beşiktaş Kulübü Başkanı 'a destek vereceklerini açıkladı.

    Başkan Dik, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübündeki başkanlık görevi sona eren ve aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalan 'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

    Kulüpler Birliği Vakfının Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren , "Bu sebeple çalışmalarına güçlü bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Kulübü olarak aday olması durumunda Beşiktaş Kulübü Başkanı 'ı destekleyeceğimizi belirtmek isterim. Başkan Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanı olması durumunda projelerin ve somut adımların daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü toplantısı, 1 Şubat Perşembe günü 'da yapılacak.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:48
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