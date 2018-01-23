Osmanlıspor'dan Fikret Orman'a destek

Başkan Dik, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübündeki başkanlık görevi sona eren ve aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalan Dursun Özbek'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kulüpler Birliği Vakfının Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Sadık Dik, "Bu sebeple çalışmalarına güçlü bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Osmanlıspor Kulübü olarak aday olması durumunda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı destekleyeceğimizi belirtmek isterim. Başkan Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanı olması durumunda projelerin ve somut adımların daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü toplantısı, 1 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.