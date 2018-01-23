Osmanlıspor'dan Fikret Orman'a destek
Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için aday olması durumunda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a destek vereceklerini açıkladı.
Başkan Dik, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübündeki başkanlık görevi sona eren ve aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalan Dursun Özbek'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Kulüpler Birliği Vakfının Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Sadık Dik, "Bu sebeple çalışmalarına güçlü bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Osmanlıspor Kulübü olarak aday olması durumunda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı destekleyeceğimizi belirtmek isterim. Başkan Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanı olması durumunda projelerin ve somut adımların daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü toplantısı, 1 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 13:48
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
KOMBİNELİ ıslık çalarsak küsermi kaçarmı istifamı eder çok sevgili hocanız syn ilhan ekşioğlu.
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‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 10
Yorum
ıslıkçı başı bu ayKÜT gidene kadar devam ıslığa
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‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 10
Yorum
ayşenur yönetim bu aykutun sevilmediğini sevilemiyeceğini neden anlamıyorsunuz.Bilet paramı haketmiyor anlasanıza
Osmanlıspor'dan Fikret Orman'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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