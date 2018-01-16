Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Osmanlıspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idmanda futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla sona erdi.
Başkent ekibinde adalesinde ağrı bulunan Ceyhun Gülselam ve dünkü çalışmada kaşı açılan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, antrenmana katılmadı. Tiago Pinto ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
ANTRENMAN ÖNCESİ KURBAN KESİLDİ
Osmanlıspor, idman öncesinde sezonun ikinci yarısında sakatlık yaşanmaması dileğiyle kurban kesti. Teknik heyet ve oyuncular, antrenman sahasının kenarında yapılan kurban kesiminin ardından dua etti.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:32
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