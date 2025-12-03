CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
NBA Oklahoma City Thunder'dan üst üste 13. galibiyet

Oklahoma City Thunder'dan üst üste 13. galibiyet

NBA'de Oklahoma City Thunder deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'u 124-112'lik skorla yenerek üst üste 13. galibiyetini kazandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 10:25
Oklahoma City Thunder'dan üst üste 13. galibiyet

NBA'de normal sezon 6 karşılaşmayla devam etti. Oklahoma City Thunder, Chase Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'u 124-112'lik skorla mağlup ederek, üst üste 13 toplamda da 21. galibiyetini elde etti. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 38 sayıyla takımını sırtlarken, Jalen Williams 22 sayı ve Chet Holmgren de 21 sayıyla mücadele etti. Ligde 11. yenilgisini alan Warriors'ta ise Brandin Podziemski ile Pat Spencer 17'şer, Seth Curry 14 ve Draymond Green de 13 sayıyla oynadı.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI, 5 RİBAUND

Philadelphia 76ers evinde Washington Wizards'ı 121-102'lik skorla yendi. Bu sezonki 11. galibiyetini kazanan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 35 sayı ve Jared McCain de 14 sayıyla katkı verdi. Ligde 17. mağlubiyetini alan Washington'da ise Tristan Vukcevic 16 sayı, Marvin Bagley, Will Riley ile Justin Champagnie de 13'er sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 121 - Washington Wizards: 102

Toronto Raptors: 121 - Portland Trail Blazers: 118

Boston Celtics: 123 - New York Knicks: 117

San Antonio Spurs: 126 - Memphis Grizzlies: 119

New Orleans Pelicans: 142 - Minnesota Timberwolves: 149

Golden State Warriors: 112 - Oklahoma City Thunder: 124

DİĞER
