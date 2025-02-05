Alperen Şengün'ün sayıları yetmedi! Brooklyn Nets 99-97 Houston Rockets | MAÇ SONUCU - ÖZET

NBA'de normal sezon 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Barclays Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'e 99-97'lik skorla kaybetti. Ligde üst üste 4, toplamda 18. yenilgisini alan Houston'da, Alperen süre aldığı 34 dakikada 24 sayı, 20 ribaund ve 4 asistle oynarken, Dillon Brooks ile Reed Sheppard da 16'şar sayı ile katkı verdi. Bu sezonki 17. galibiyetini elde den Brooklyn'de ise Keon Johnson 22 sayı, Nicolas Claxton ve Tosan Evbuomwan da 14'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.
TOPLU SONUÇLAR
Philadelphia 76ers: 118 - Dallas Mavericks: 116
Brooklyn Nets: 99 - Houston Rockets: 97
Toronto Raptors: 115 - New York Knicks: 121
Cleveland Cavaliers: 105 - Boston Celtics: 112
Chicago Bulls: 133 - Miami Heat: 124
Los Angeles Clippers: 97 - Los Angeles Lakers: 122
Portland Trail Blazers: 112 - Indiana Pacers: 89