Alperen Şengün’den muhteşem performans! Houston Rockets Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda yendi

Türk basketbolunun parlayan yıldızı Alperen Şengün, NBA'deki performansıyla bir kez daha göz doldurdu. Houston Rockets, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 135-131 mağlup ederken Şengün sergilediği etkileyici oyunla galibiyette kilit rol oynadı.

Alperen Şengün, mücadelede 26 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle takımını sırtladı. Rakip pota altında etkili performansıyla dikkat çeken genç yıldız, kritik anlarda attığı sayılarla takımına önemli katkılar sağladı.

Houston Rockets, güçlü rakibi karşısında takım oyunu ve hücumdaki etkinliğiyle galibiyete uzanırken karşılaşma baştan sona çekişmeli geçti. Özellikle son çeyrekte yapılan savunma ve hücum katkıları Rockets'a zaferi getirdi.

NBA PARİS MAÇINDA PACERS'TAN GÖVDE GÖSTERİSİ

NBA Paris maçında Indiana Pacers, San Antonio Spurs karşısında adeta şov yaptı. Paris'te oynanan karşılaşmada Pacers, Spurs'ü 136-98 gibi ezici bir skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

Maçın yıldızı, Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Tyrese Haliburton oldu. Genç yıldız, sahada sergilediği performansla takımını sırtladı ve 28 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 2 blok ile maçın kaderini belirledi. Haliburton'un etkili oyununa takım arkadaşları da eşlik etti.

Pacers, hücumda adeta durdurulamaz bir performans sergilerken savunmada da rakibine geçit vermedi. San Antonio Spurs ise bir türlü ritmini bulamadı ve sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

ANTHONY EDWARDS'DAN MUHTEŞEM PERFORMANS

NBA'de Batı Konferansı'nda dikkat çeken bir diğer mücadelede Minnesota Timberwolves, evinde Denver Nuggets'ı 133-104'lük skorla mağlup etti. Maçın yıldızı, sergilediği muhteşem performansla Anthony Edwards oldu.

Edwards, karşılaşmada 34 sayı, 9 asist ve 14/23 saha içi isabet oranıyla takımını sırtladı. Özellikle hücumdaki etkinliğiyle rakip savunmayı zorlayan genç yıldız, galibiyetin mimarı oldu.

Minnesota, takım olarak yüksek tempolu ve etkili bir oyun sergilerken Denver Nuggets'ı savunmada da zorladı. Timberwolves, maç boyunca hem boyalı alanı hem de dış şutları etkili kullanarak farkı açmayı başardı.

BOSTON CELTICS, DALLAS MAVERICKS'İ MÜTHİŞ ÜÇLÜSÜYLE DEVİRDİ

Boston Celtics, Dallas Mavericks'i etkileyici bir performansla mağlup etti. Takımın yıldız üçlüsü Jayson Tatum, Derrick White ve Jaylen Brown galibiyette başrol oynadı.

Jayson Tatum takımını sırtlamaya devam etti. 24 sayı, 6 ribaund ve 4 üçlükle mücadele eden Tatum, kritik anlarda sorumluluk alarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Derrick White, her alanda etkili bir performans sergiledi. 23 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 4 üçlükle oynayan White, hücumdaki etkisini savunmaya da yansıtarak takımına enerji kattı.

Jaylen Brown, çok yönlü oyunu ve liderliğiyle dikkat çekti. 22 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle mücadele eden yıldız oyuncu, hem sayı üretiminde hem de takım arkadaşlarına pozisyon yaratmada farkını gösterdi.

ADEM BONA'NIN PERFORMANSI PHILADELPHIA 76ERS'A KATKI SAĞLADI!

Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'ı 109-97'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Maçta genç milli oyuncumuz Adem Bona da performansıyla takımına katkı sağladı.

Bona, mücadeleyi 4 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile tamamlayarak istatistik kağıdını doldurdu. Savunmadaki enerjisi ve ribaundlardaki etkisiyle takımına destek olan 21 yaşındaki oyuncu, rotasyondaki yerini korumaya devam ediyor.