NBA'de bir Türk daha! İşte Adem Bona'nın yeni takımı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın altyapısında ve A takımında da görev yapan Nijerya asıllı Türk milli basketbolcu Adem Bona, NBA hayaline ulaştı. Nijerya'dan 13 yaşındayken Türkiye'ye geldikten sonra kariyerine İstanbul Basket'te başlayıp, 2019 yılında Karşıyaka altyapısında oynamaya başlayan, 2019-2020 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta da giyen 21 yaşındaki basketbolcu Philadelphia 76ers tarafından draft edildi.

Türkiye'deki kısa Pınar Karşıyaka kariyerinin ardından ABD'nin yolunu tutarak son 2 sezondur NCAA'de UCLA forması giyen 2.08 boyundaki pivot, 2024 NBA Draftları'nda ikinci turda 41'inci sıradan seçildi. Altyapıda milli takımlarda da görev yapan, Karşıyaka'dayken oynadığı özel okulun basketbol takımını Okullararası Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa taşıyan genç yıldız adayı yıllardır kurduğu hedefe ulaştı. Öte yandan Pınar Karşıyaka, takımdan ayrılıp Beşiktaş'a imza atan Kelan Martin için de veda mesajı yayınladı.