NBA Draftı'nda 2. tur seçimleri gerçekleşti. 2. tur seçimlerinde NBA tarihine geçen bir olay yaşandı.

Los Angeles Lakers, 2. tur 55. sıradan LeBron James'in oğlu Bronny James'i seçti. Böylelikle NBA tarihinde ilk kez baba-oğul aynı takımda oynayacak.

LeBron James and Bronny James become the first father and son duo to be in the NBA at the same time. Now they are teammates on the Lakers! pic.twitter.com/dITQ4WQ9RA