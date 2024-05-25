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Dallas deplasmanda Minnesota'yı geçti! Finale bir adım daha yaklaştı

NBA'de heyecan play-off turlarıyla devam ediyor. Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 109-108 yenerek seride 2-0 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 10:19
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Dallas deplasmanda Minnesota'yı geçti! Finale bir adım daha yaklaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 109-108 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Batı Konferansı finali ikinci maçında Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in maçın bitimine 3 saniye kala attığı üç sayılık basketle Timberwolves'u tek sayı farkla yendi.

Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, 13 asist, 10 ribaunt ile "Triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Takım arkadaşı Kyrie Irving ise 20 sayı attı.

Timberwolves'ta Naz Reid'in 23 sayı ve Anthony Edwards'ın 21 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

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