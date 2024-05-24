Haberler NBA Jaylen Brown kariyer rekoru kırdı! Boston Celtics evinde Indiana Pacers'ı devirdi

Jaylen Brown kariyer rekoru kırdı! Boston Celtics evinde Indiana Pacers'ı devirdi

NBA'de heyecan devam ediyor. Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics konuk ettiği Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0'a taşıdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 10:26
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Jaylen Brown kariyer rekoru kırdı! Boston Celtics evinde Indiana Pacers'ı devirdi

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Celtics, TD Garden'da oynanan serinin ikinci maçında Pacers'ı Jaylen Brown'ın 40 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performansıyla mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Derrick White 23 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Pacers'ta Pascal Siakam 28 sayı, 5 ribaunt ve Andrew Nembhard 16 sayı, 5 asistle mücadele etti. Konuk takımın all-star oyuncusu Tyrese Haliburton ise 3. çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi.

Serinin 3. karşılaşması, cumartesi gününü pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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