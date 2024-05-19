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Luka Doncic Dallas Mavericks'i konferans finaline taşıdı!

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Dallas Mavericks, Luka Doncic'in önderliğinde Oklahoma City Thunder'ı 117-116 yenerek konferans finaline yükseldi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 11:19
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Luka Doncic Dallas Mavericks'i konferans finaline taşıdı!

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. All-star yıldızı Luka Doncic'in 29 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçı 17 sayı geriden gelerek kazanan Mavericks, konferans finali biletini aldı.

Mavericks'te Kyrie Irving 22 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, Derrick Jones 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Dereck Lively 12 sayı, 15 ribauntla galibiyeti katkıda bulundu.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı, 8 asist, 3 ribaunt, Jalen Williams 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Chet Holmgren 21 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.

Mavericks, konferans finalinde Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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