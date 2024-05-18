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Indiana Pacers serisi son maça taşıdı!

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. New York Knicks'i 116-103 yenen Indiana Pacers, seriyi son maça taşıdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:00
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Indiana Pacers serisi son maça taşıdı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde New York Knicks'i 116-103 yenen Indiana Pacers, seriyi son maça taşıdı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Pascal Siakam'ın 25 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadığı mücadeleyi kazanan Pacers, seride durumu 3-3 yaptı.

Pacers'ta, Myles Turner 17 sayı, 8 ribaunt, 3 asist; Andrew Nembhard 15 sayı, 6 ribaunt, 6 asist; Tyrese Haliburton 15 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve T.J. McConnell 15 sayı, 4 asistle oynadı.

Knicks'te ise Jalen Brunson 31 sayı, 5 asist; Miles McBride 20 sayı ve Donte DiVincenzo 17 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Serinin galibi konferans finalinde Boston Celtics ile karşılaşacak.

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