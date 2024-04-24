Haberler NBA NBA'de Minnesota Timberwolves Phoenix Suns'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi

NBA'de Minnesota Timberwolves Phoenix Suns'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns'ı 105-93 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 10:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de Minnesota Timberwolves Phoenix Suns'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Timberwolves, altıncı sıradan play-off bileti alan Suns'a karşı çıktığı serinin ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Timberwolves'ta Jaden McDaniels 25 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Mike Conley 18 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Rudy Gobert 18 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, Anthony Edwards 15 sayı, 8 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Suns'ta Devin Booker 20 sayı, 5 asist, 3 ribaunt, Kevin Durant 18 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Eric Gordon 15 sayı, 3 ribauntla oynadı.

MAVERICKS SERİYİ 1-1 YAPTI

Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 96-93 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Luka Doncic'in 32 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performans sergilediği Mavericks'te, Kyrie Irving 23 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, P.J. Washington 18 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Clippers'ta James Harden 22 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Paul George 22 sayı, 4 asist, 2 ribaunt, Kawhi Leonard 15 sayı, 7 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.

BUCKS'I YENEN PACERS, SERİYİ 1-1'E GETİRDİ

Milwaukee Bucks'ı 125-108 mağlup eden Indiana Pacers, seriyi 1-1 yaptı.

Pacers'ta Pascal Siakam 37 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, Myles Turner 22 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Andrew Nembhard 20 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.

Bucks'ta Damian Lillard 34 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Brook Lopez 22 sayı, 3 asist, Khris Middleton 15 sayı, 6 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.

DİĞER
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi İlayda Alişan’a övgüler yağdırdı! ‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’
Başkan Erdoğan Külliye'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i kabul edecek! Masada hangi konular var?
Yönetimden özel karar! A. Demir maçı kazanılırsa...
Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NBA'de en çok gelişim gösteren oyuncu belli oldu! Alperen Şengün...
Nuggets, Lakers'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı
atv CANLI İZLE 📺
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? Türk takımları Avrupa'da kaç eleme oynayacak? 10:44
İsviçre Ligi'nde karlı zemini taraftarlar temizledi İsviçre Ligi'nde karlı zemini taraftarlar temizledi 10:39
Timberwolves, Suns'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı Timberwolves, Suns'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı 10:25
NBA'de en çok gelişim gösteren oyuncu belli oldu! Alperen Şengün... NBA'de en çok gelişim gösteren oyuncu belli oldu! Alperen Şengün... 10:21
Krizi getiren detay! Dzeko ve Kartal... Krizi getiren detay! Dzeko ve Kartal... 10:17
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? 10:07
Daha Eski
Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor 10:00
Yönetimden özel karar! A. Demir maçı kazanılırsa... Yönetimden özel karar! A. Demir maçı kazanılırsa... 09:37
Dış basında F.Bahçe yankıları! "Şampiyonluk hayali..." Dış basında F.Bahçe yankıları! "Şampiyonluk hayali..." 09:36
F.Bahçe'de büyük isyan! Sesleri koridorda yankılandı F.Bahçe'de büyük isyan! Sesleri koridorda yankılandı 09:09
Ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata" Ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata" 08:26
Sert eleştiri! "Neredeyse turu veriyordu" Sert eleştiri! "Neredeyse turu veriyordu" 07:16