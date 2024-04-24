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New York Knicks - Philadelphia 76ers maçında skandal hata

Son dakika spor haberleri... NBA'de 23 Nisan Salı günü oynanan playoff ilk turu serisinin 2. maçı olan, New York Knicks - Philadelphia 76ers karşılaşmasında maç hakemlerinin birçok faulün düdüğünü çalmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 12:35
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New York Knicks - Philadelphia 76ers maçında skandal hata

NBA'in Son İki Dakika Raporu, New York Knicks'in Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı playoff ilk turu serisinin 2. maçında maç hakemlerinin birçok faul düdüğünü kaçırdığını ortaya çıkardı.

Lig, 104-101 skorla Knicks'in galip geldiği karşılaşmanın son bölümünde Donte DiVincenzo'nun maçı kazandırmasını sağlayan üçlük isabetinin öncesinde üç faul düdüğünün çalınmadığını kabul etti.

Raporda, Knicks guardı Jalen Brunson'ın, 30 saniyeden az bir süre kala oyuna sokulan topu almaya çalışan Tyrese Maxey'nin formasından tuttuğu görüldü. Ayrıca Knicks'ten Josh Hart'ın topu aldıktan sonra Maxey'yi yere ittiği kaydedildi. Bu pozisyon sonucunda 76ers top kaybı yapmış ve pozisyon DiVincenzo'nun maç kazandıran üçlüğüyle sonuçlanmıştı.

Bir diğer maddede Philadelphia başantrenörü Nick Nurse'ün 27.2 saniye kala mola alma girişiminin hakemler tarafından görülmediğin veya fark edilmediği belirtildi.

Son olarak raporda, OG Anunoby'nin savunma üç saniyesi kuralını ihlal ettiği ve Joel Embiid'in DiVincenzo'ya yaptığı bir faulün çalınmadığı da yer aldı.

Philadelphia ekibinin bir sözcüsü, ESPN'den Tim Bontemps'a yaptığı açıklamada, 76ers'ın bu serinin ilk iki maçında yapılan hakemlik performansı konusunda NBA'e şikayette bulunmayı planladığını söyledi.

Serinin üçüncü maçı Perşembe günü Philadelphia'da oynanacak.

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