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NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu

Son dakika spor haberleri... NBA'de normal sezon maçları tamamlanırken, play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu. Batı Konferansı'nda play-in oynama hakkı kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-116'lık skorla mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:36
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NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon, 15 maçla tamamlandı. Batı Konferansı'nda play-in oynama hakkı kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-116'lık skorla mağlup etti. Sezonu 46 galibiyetle tamamlayan Warriors'ta Klay Thompson 25, Andrew Wiggins de 19 sayı kaydetti. Jazz'da 30 dakika parkede kalan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 11 sayı, 18 ribaundla double-double yaptı. Sezonu Batı Konferansı'nda 12. olarak bitiren Jazz'da Keyonte George 21, Taylor Hendricks ise 16 sayı attı.

NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:

Philadelphia 76ers: 107 - Brooklyn Nets: 86

Orlando Magic: 113 - Milwaukee Bucks: 88

New York Knicks: 120 - Chicago Bulls: 119 (Uzatmada)

Miami Heat: 118 - Toronto Raptors: 103

Indiana Pacers: 157 - Atlanta Hawks: 115

Cleveland Cavaliers: 110 - Charlotte Hornets: 120

Boston Celtics: 132 - Washington Wizards: 122

San Antonio Spurs: 123 - Detroit Pistons: 95

Sacramento Kings: 121 - Portland Trail Blazers: 82

Oklahoma City Thunder: 135 - Dallas Mavericks: 86

New Orleans Pelicans: 108 - Los Angeles Lakers: 124

Minnesota Timberwolves: 106 - Phoenix Suns: 125

Memphis Grizzlies: 111 - Denver Nuggets: 126

Los Angeles Clippers: 105 - Houston Rockets: 116

Golden State Warriors: 123 - Utah Jazz: 116

Play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu

NBA'de normal sezon maçlarının tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri de belli oldu. Ligde play-in maçları 17-20 Nisan'da, play-off karşılaşmaları ise 21 Nisan'da başlayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Play-in

Batı Konferansı

Sacramento Kings (9) - Golden State Warriors (10)

New Orleans Pelicans (7) - Los Angeles Lakers (8)

Doğu Konferansı

Chicago Bulls (9) - Atlanta Hawks (10)

Philadelphia 76ers (7) - Miami Heat (8)

Play-off

Batı Konferansı

Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım

Los Angeles Clippers (4) - Dallas Mavericks (5)

Minnesota Timberwolves (3) - Phoenix Suns (6)

Denver Nuggets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

Doğu Konferansı

Boston Celtics (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım

Cleveland Cavaliers (4) - Orlando Magic (5)

Milwaukee Bucks (3) - Indiana Pacers (6)

New York Knicks (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım

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