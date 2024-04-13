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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Sloukas, Nunnally ve Howard

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Panathinaikos AKTOR'dan Kostas Sloukas, Partizan'dan James Nunnally ve Baskonia'dan Markus Howard oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 15:04 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 19:08
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Sloukas, Nunnally ve Howard

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 34. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, Nunnally ve Howard, haftanın MVP'si ünvanını paylaştı.

Sloukas, Panathinaikos AKTOR'un ALBA Berlin'i 84-75 yendiği maçta 16 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla oynadı.

Partizan'ın Valencia'yı 79-66'lık skorla geçtiği mücadelenin en skoreri olan Nunnally, 19 sayı, 4 asist ve 2 ribaunt üretti.

Howard ise Baskonia'nın Virtus Segafredo Bologna'yı 95-91 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla mücadele etti.

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