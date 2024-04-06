Haberler NBA Dallas Mavericks - Golden State Warriors: 108-106 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Dallas Mavericks - Golden State Warriors: 108-106 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Dallas Mavericks, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 108-106 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin, 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 11:47
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Dallas Mavericks - Golden State Warriors: 108-106 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 108-106 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı mücadelesinde, Mavericks, Warriors'ı 2 sayı farkla yendi. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Mavericks'te P.J. Washington, 32 sayı ile maçın en skorer oyuncu olarak takımını galibiyete taşıdı. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin, 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ÖMER YURTSEVEN'DEN 12 SAYI

Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Los Angeles Clippers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 131-102 mağlup ederek rakibini üst üste 11. yenilgisini aldırdı. Karşılaşmada 131 sayı bulan Clippers'ta Terance Mann, sadece 19 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Clippers'ta James Harden, 13 sayı, 10 ribaunt ve 15 asistle "triple-double" yaptı. Jazz forması giyen Türk oyuncu Ömer Yurtseven, Los Angeles Clippers karşısında, 12 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

DE'AARON FOX'TAN 40 SAYI

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, konuk ettiği Sacramento Kings'i 101-100 yendi. Celtics'te De'Aaron Fox, 40 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Kings'te Payton Pritchard, 21 sayı, Kristaps Porzingis ise 20 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 124-115

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 126-112

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 102-108

Boston Celtics-Sacramento Kings: 101-100

Chicago Bulls-New York Knicks: 108-100

Houston Rockets-Miami Heat: 104-119

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 108-90

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 111-117

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 109-111

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 108-106

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 97-87

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 131-102

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