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Nikola Jokic'ten olağanüstü performans! | NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 113-100 yendi. | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:40
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Nikola Jokic'ten olağanüstü performans! | NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 113-100 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı ikincisi Nuggets, Jokic'in 30 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle bu sezon 22. kez "triple-double" yaptığı mücadelede Knicks'i mağlup ederek 49. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Nuggets'ta Michael Porter Jr 31 sayı, 8 ribaunt ve Jamal Murray 23 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 28. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 5'incisi Knicks'te Jalen Brunson 26 sayı, 9 asist ve Isaiah Hartenstein 20 sayı, 8 ribauntla oynadı.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 10 SAYI, 5 RİBAUNT

Play-off'lara katılma mücadelesi veren Dallas Mavericks, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 113-97 mağlup etti.

Luka Doncic 34 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Daniel Gafford 24 sayı, 7 ribaunt ve Kyrie Irving 16 sayı, 7 asistle ev sahibi Mavericks'in 41. galibiyetinde etkili oldu.

Üst üste 4. maçını kaybeden Jazz'da Lauri Markkanen'in 21, Collin Sexton'ın 20 ve Keyonte George'un 18 sayısı, sezonun 41. yenilgisini önleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 21 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Sacramento Kings: 109-102

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 121-106

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 115-108

Houston Rockets-Chicago Bulls: 127-117

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 113-97

Denver Nuggets-New York Knicks: 113-100

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 128-115

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