Haberler NBA Chicago Bulls Portland Trail Blazers'ı sahasında yendi! | NBA'de gecenin sonuçları

Chicago Bulls Portland Trail Blazers'ı sahasında yendi! | NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Onuralp Bitim'in 9 sayılık katkısıyla Chicago Bulls, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 110-107 mağlup etti. | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 10:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chicago Bulls Portland Trail Blazers'ı sahasında yendi! | NBA'de gecenin sonuçları

NBA'e 8 maçla devam edildi. Bulls, Blazers'ı 3 sayı farkla yendi.

Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan'ın 28 sayısı ve Ayo Dosunmu'nun 23 sayı ve 10 asistlik performansı galibiyette önemli rol oynadı.

Bulls forması giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim, 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist kaydetti.

Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 30 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton'un 25 sayı, 15 ribauntluk performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

CELTICS'TEN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Boston Celtics, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 119-94 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Celtics'te Derrick White, 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA kariyerindeki ilk "triple-double"ını yaptı.

Jaylen Brown ise 31 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve Celtics'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Pistons'ta Jaden Ivey, 21 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 103-108

Boston Celtics-Detroit Pistons: 119-94

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 98-91

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 110-107

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 104-114

Golden State Warriors-New York Knicks: 112-119

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 121-111 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 136-105

DİĞER
Fahriye Evcen taytını çekti spor paylaşımı yaktı geçti! 'Fahriye Evcen güzelliği' diye bir şey var...
İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: "2 milyon vermezsen yatırımların durur" | Sır iki çanta ve İBB'den gelen 1 milyon TL
G.Saray'a çifte müjde! Milli aradan sonra...
Soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Boston Celtics durdurulamıyor!
Denver Nuggets galibiyet serisini sürdürdü
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Mart rakamları
ARNAVUTKÖY İST HAVALİMANI METRO HATTI GÜZERGAHI🚉 Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor?
ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE! Bakan Göktaş tarih verdi: 49 bin 901 kişiyi istihdam edeceğiz!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular Transferde Szymanski bombası! Böyle duyurdular 10:58
Pınar Karşıyaka - Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka - Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman? 10:57
Bulls Blazers'ı sahasında yendi! Bulls Blazers'ı sahasında yendi! 10:53
Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman? 09:58
Eczacıbaşı Dynavit final için sahada! Eczacıbaşı Dynavit final için sahada! 10:04
Soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar Soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar 10:10
Daha Eski
Santos'tan Semih kararı! Milli aradan sonra... Santos'tan Semih kararı! Milli aradan sonra... 10:35
G.Saray'a çifte müjde! Milli aradan sonra... G.Saray'a çifte müjde! Milli aradan sonra... 10:35
"Gördüklerimiz inanılmazdı" "Gördüklerimiz inanılmazdı" 10:46
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:24
Bugün kimin maçı var? 19 Mart Salı Bugün kimin maçı var? 19 Mart Salı 07:50
SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları 08:26