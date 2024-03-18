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NBA'de Boston Celtics durdurulamıyor!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Washington Wizards'ı 130-104 yendi. | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 10:39
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NBA'de Boston Celtics durdurulamıyor!

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligde şu ana kadar play-off'lara kalmayı garantileyen tek takım Celtics, Wizards engelini zorlanmadan geçerek üst üste 5, bu sezon 53. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı lideri Celtics'te Jayson Tatum 30 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Sam Hauser de tamamı üç sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Jordan Poole'un 31 sayı ve 4 asistlik performansı, Doğu Konferansı son sırasındaki Wizards'ın 57. mağlubiyetini engelleyemedi.

MAVERİCKS, IRVİNG'İN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

Dallas Mavericks, sahasında Denver NuggetsKyrie Irving'in son saniye basketiyle 107-105 mağlup etti.

Bu sezon 39. galibiyetini elde eden Mavericks'te Luka Doncic 37 sayı ve 10 ribaunt, Kyrie Irving de 24 sayı, 7 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi.

Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray'nin 23 sayı ve 7 asist, Nikola Jokic'in de 16 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik katkısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.

CEDİ OSMAN'DAN 10 SAYI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs, Brooklyn Nets'i uzatmada 122-115'lik skorla geçti.

Sezonun 15. galibiyetini alan Batı Konferansı son sırasındaki Spurs'te Victor Wembanyama 33 sayı, 15 ribaunt, 7 asist ve 7 blok, Devin Vassell 25 sayı ve 8 asist, Keldon Johnson 24 sayı ve 5 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise yaklaşık 14 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 10 sayı ve 3 ribauntla tamamladı.

Peş peşe 3 olmak üzere 42. yenilgisini yaşayan konuk takım Nets'te Cam Thomas 31, Dennis Schroder de 19 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 140-129

Detroit Pistons-Miami Heat: 101-104

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 107-105

Washington Wizards-Boston Celtics: 104-130

Orlando Magic-Toronto Raptors: 111-96

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 122-115 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 93-110

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