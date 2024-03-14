TRANSFER HABERLERİ | Alperen Şengün için flaş iddia!

NBA'de gösterdiği performansla adından söz ettiren milli yıldızımız Alperen Şengün ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu.

beIN SPORTS'un The Athletic'ten derlediği habere göre Rockets, Alperen Şengün için 'maksimum kontrat' önermeye hazırlanıyor.

Önerilecek sözleşmenin 5 yıllık olduğu aktarılırken haberde Rockets'ın bu beş yıl için 225 milyon Dolar ödemeye hazırlandığı da ifade edildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

2 yıldır NBA'de boy gösteren yıldız basketbolcu, bu sezon bu sezon, 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları tutturdu.

Basketbolcu, Rockets'ın San Antonio Spurs karşısında aldıığ 114-101'lik galibiyette 45 sayı, 16 ribaund, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk performans göstermiş, NBA'de bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorunu ele geçirmişti.