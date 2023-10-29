Haberler NBA Zach LaVine'in 51 sayısı Chicago Bulls'a yetmedi | NBA'de günün sonuçları

Zach LaVine'in 51 sayısı Chicago Bulls'a yetmedi | NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, konuk ettiği Chicago Bulls'u 118-102 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 11:04
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Zach LaVine'in 51 sayısı Chicago Bulls'a yetmedi | NBA'de günün sonuçları

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, Detroit Pistons, son çeyrekteki etkili performansıyla Bulls'u mağlup ederek üçüncü maçında ikinci galibiyetine uzandı.

Pistons'ta Cade Cunningham 25 sayı, 10 asist ve 4 ribaunt, Jalen Duren 23 sayı, 15 ribaunt ve 5 asist, Alec Burks 18 sayı, Isaiah Stewart 14 sayı ve 9 ribaunt, Marvin Bagley 11 sayı ve 6 ribaunt, Ausar Thompson 9 sayı, 12 ribaunt, 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Üçüncü maçında ikinci yenilgisini alan Bulls'ta Zach LaVine'in 51 sayılık kariyer rekoru, galibiyete yetmedi. DeMar DeRozan 20, Nikola Vucevic 12 sayıyla mücadele etti.

SIXERS YILDIZLARIYLA KAZANDI

Philadelphia 76ers, bu sezon ikinci maçında ilk galibiyetine, deplasmanda Toronto Raptors'ı 114-107 yenerek ulaştı.

Sixers'a galibiyeti getiren oyuncular, 34 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle Joel Embiid, 34 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla Tyrese Maxey, 18 sayı ve 5 ribauntla Kelly Oubre, 15 sayıyla Tobias Harris oldu.

Üçüncü maçında ikinci kez kaybeden Raptors'ta Scottie Barnes 24 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Gary Trent 17, Gradey Dick 16 sayı, Dennis Schröder 15 sayı ve 10 asist, Pascal Siakam 11 sayı ve 7 ribauntla mücadeleyi noktaladı.

SUNS, DURANT'İN SAYILARIYLA KAZANDI

Phoenix Suns'ın konuk ettiği Utah Jazz'i 126-104'lük skorla geçtiği maçta all-star Kevin Durant, 26 sayı ve 7 asistlik performansıyla galibiyette başrolü oynadı.

Jazz'de sadece 6 dakika süre alabilen milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, buna rağmen 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

SONUÇLAR

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 96-87

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 118-102

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 113-106

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 107-114

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 113-125

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 106-90

Phoenix Suns-Utah Jazz: 126-104

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