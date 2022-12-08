Boston Celtics deplasmanda Phoenix Suns'ı devirdi! NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de Boston Celtics, deplasmanda mücadele ettiği Phoenix Suns'ı 125-98'lik skorla mağlup ederek, 21. galibiyetini elde etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Günün nefes kesen mücadelesinde Utah Jazz, evinde karşılaştığı Golden State Warriors'ı son saniyelerde bulduğu basketle 124-123 yendi ve ligdeki 15. galibiyetini kazandı. Utah'ta Jordan Clarkson 22 sayı, 9 asist, Malik Beasley ve Simone Fontecchio'nun da 18'er sayısıyla parkeden galip ayrıldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Warriors'ta ise Jordan Poole 36 sayı, 8 asist, Jonathan Kuminga 24 sayı, 5 ribaund ve Klay Thompson 22 sayı, 3 asistle mücadeleyi tamamladı.



Boston Celtics, deplasmanda karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'ı 125-98'lik skorla mağlup etti ve üst üste 3. toplamda 21. galibiyetini elde etti. Boston'da Jaylen Brown 25 sayı, 7 ribaund ve Jayson Tatum 25 sayı, 5 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Ligdeki 9. yenilgisini alan Phoenix'te ise Josh Okogie 28 sayı, 7 ribaund ve Devin Booker 17 sayı, 5 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 116 - Los Angeles Clippers: 111

Brooklyn Nets: 122 - Charlotte Hornets: 116

New York Knicks: 113 - Atlanta Hawks: 89

Toronto Raptors: 126 - Los Angeles Lakers: 113

Minnesota Timberwolves: 121 - Indiana Pacers: 115

Chicago Bulls: 115 - Washington Wizards: 111

Milwaukee Bucks: 126 - Sacramento Kings: 113

Memphis Grizzlies: 123 - Oklahoma City Thunder: 102

New Orleans Pelicans: 104 - Detroit Pistons: 98

Utah Jazz: 124 - Golden State Warriors: 123

Phoenix Suns: 98 - Boston Celtics: 125