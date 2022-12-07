Haberler NBA Cedi Osman'lı Cleveland Los Angeles Lakers devirdi! NBA'de gecenin sonuçları

Cedi Osman'lı Cleveland Los Angeles Lakers devirdi! NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers evinde Lebron James'li Los Angeles Lakers'ı 116-102 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 10:28
Cedi Osman'lı Cleveland Los Angeles Lakers devirdi! NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Los Angeles LakersDonovan Mitchell'ın 43 sayılık katkısıyla 116-102 mağlup etti.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Cavaliers, sahasında Lakers'ı yenerek 25. maçında 16. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta 43 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmayla oynayan Mitchell, sahanın en etkili ismi oldu. Jarrett Allen 24 sayı, 11 ribaunt, Darius Garland da 21 sayı, 11 asistle "double double"a imza attı. Cedi Osman ise 6 sayı kaydetti.

Lakers'ta son haftaların formda ismi Anthony Davis, grip benzeri belirtiler gösterdiği için ilk çeyrek sonunda sahayı terk etmek zorunda kaldı. All-star oyuncu Davis yalnızca 1 sayı atabildi.

21 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan LeBron James ve kenardan gelerek 19 sayı, 9 ribaunt üreten Thomas Bryant, Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 116-102

Miami Heat-Detroit Pistons: 96-116

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 115-116

DİĞER
Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis delikanlı oldu! Kaslı vücudu ile mankenlere taş çıkardı!
Bu sözler kavga çıkarır! Fatih Ürek TikTok'tan para kazanan Mehmet Ali Erbil'i hedef aldı 'şaklabanlık' Ağzına geleni söyledi
Seferovic G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
Maxi Gomez'e İspanya'dan sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türk derbisini Alperen Şengün kazandı!
Cedi Osman'ın 10 sayısı yetmedi!
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu? (7 Aralık 2022)
BQ1 NEDİR?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA - Yeni asgari ücret için Başkan Erdoğan'dan açıklama!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Napoli maçı saat kaçta? Antalyaspor - Napoli maçı saat kaçta? 10:15
Maxi Gomez'e İspanya'dan sürpriz talip! Maxi Gomez'e İspanya'dan sürpriz talip! 10:13
F.Bahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında... F.Bahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında... 09:59
Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta? Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta? 09:44
Güneş oyun sistemini değiştiriyor! Güneş oyun sistemini değiştiriyor! 09:36
Torreira kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Torreira kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? 09:28
Daha Eski
Alanyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Alanyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:20
Bursaspor deplasmanda kaybetti! Bursaspor deplasmanda kaybetti! 09:05
Dostça düello Dostça düello 01:08
Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... 00:29
G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! 00:29
Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! 00:29