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NBA'de Alperen Şengün rüzgarı! Kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Clippers'a 109-101 mağlup oldu. Öte yandan kariyer rekoruna yaklaşan Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, maçı 26 sayı 13 ribaundla tamamladı. İşte ayrıntılar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 10:13
NBA'de Alperen Şengün rüzgarı! Kariyer rekoru kırdı

Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'e 109-101 yenilmekten kurtulamadı. Paul George 28, Marcus Morris Sr. 21 sayıyla Los Angeles'ın galibiyetinde kilit rol oynadı. 21 sayısının 18'ini ilk yarıda kaydeden Morris, 10 da ribaunt aldı.

Bu sezona iyi başlayan ve son maçlarda üst üste başarılı performanslar ortaya koyan Alperen Şengün, Los Angeles Clippers karşısında kariyer rekoru kırmaya çok yaklaştı. Milli basketbolcu karşılaşmayı 26 sayı ve 13 ribaundla tamamladı. 20 yaşındaki oyuncu, kariyer rekorunu ise 27 Mart 2022'de Portland karşısında 27 sayıyla kırmıştı.

Clippers karşısında üst üste ikinci maçını da kaybeden Houston'da Kevin Porter ve Jalen Green 22'şer sayıyla oynadı.

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