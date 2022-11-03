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The NBA Exhibition sergisi İstanbul'da açıldı

Geçmişten bugüne NBA oyuncularına ait özel seçilmiş 50 parçalık orijinal imzalı forma, ayakkabı ve top gibi özel eşyaların yer aldığı The NBA Exhibition sergisi, İstanbul'da açıldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 17:06
The NBA Exhibition sergisi İstanbul'da açıldı

Ataşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde açılışı yapılan "The NBA Exhibition" sergisinde Larry O'Brien NBA Şampiyonluk Kupası da ilk kez görücüye çıktı.

Sergide ziyaretçilere, 20 farklı bölümde artırılmış ve sanal gerçeklik tecrübelerinden NBA temalı basketbol aktivitelerine, şampiyonluk kupası ile fotoğraf çekme fırsatından NBA'in en yeni ve dinamik uygulamalarını tanımaya kadar birbirinden renkli içerikler sunuluyor.

Ayrıca NBA tarihinin en büyük ayaklarına sahip oyuncusu Shaquille Q'Neal'in imzalı 56 numara ve 1992 tasarımı ayakkabısı da sergide yer alıyor.

Serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan NBA Avrupa ve Orta Doğu Kıdemli Direktörü David Watts, geçen yıl Polonya'da gerçekleştirdikleri ilk NBA sergisinin büyük ilgi gördüğünü, NBA'in özel eşyalarını Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerindeki basketbolseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, tüm basketbolseverleri NBA kültürünü daha yakından deneyimlemeye davet ettiklerini dile getirdi.

Sergi, 31 Aralık'a kadar NBA meraklılarını ağırlayacak.

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