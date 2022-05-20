Haberler NBA Miami Heat-Boston Celtics: 102-127 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Boston Celtics seriyi eşitledi!

Miami Heat-Boston Celtics: 102-127 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Boston Celtics seriyi eşitledi!

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı sürüyor. Boston Celtics, Miami Heat'i yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Celtics'te Jayson Tatum 27 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 11:05
Miami Heat-Boston Celtics: 102-127 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Boston Celtics seriyi eşitledi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Miami Heat'i 127-102 yenen Boston Celtics, seriyi 1-1 yaptı.

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu ikinci sırada bitiren Celtics, lider Miami Heat'i ilk devredeki etkili oyunuyla mağlup etti.

Konuk ekip Celtics'te Jayson Tatum 27 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart 24 sayı, 9 ribaunt, 12 asist, Jaylen Brown 24 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Celtics, bu galibiyetle serideki ev sahibi avantajını da eline geçirdi.

Heat'te Jimmy Butler 29 sayı, 6 ribaunt, Gabe Vincent ve Victor Oladipo 14'er sayı üretti. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 6 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle tamamladı.


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NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçını Heat kazandı
Miami finalde
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