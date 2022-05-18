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NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçını Heat kazandı

NBA Doğu Konferansı Finalleri ilk maçında Miami Heat, Boston Celtics‘i ağırladı. 2. devrede savunmada kemerleri sıkan Heat, 13 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı 118-107 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:38
NBA Doğu Konferansı finalinin ilk maçını Heat kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i 118-107 yenen Miami Heat, seride 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Miami Heat, normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics'i mağlup etti.

Ev sahibi Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler 41 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu. Tyler Herro 18 sayı, 8 ribaunt, Gabe Vincent da 17 sayılık katkıda bulundu. Ömer Faruk Yurtseven ise forma şansı bulamadı.

Celtics cephesinde Jayson Tatum'ın 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 4 top çalma ve Jaylen Brown'ın 24 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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