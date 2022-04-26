NBA'de sezonun ödülleri veriliyor! İşte adaylar ve oyuncu istatistikleri

NBA'den yapılan açıklamada, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 6 kategoride finalistlerin belirlendiği ifade edilmişti.

Bireysel ödüllerden ilki sahibini bulmuştu. NBA'de ilk ödül yılın savunma oyuncusuna gitmişti. En iyi savunmacıdan sonra ikinci ödül yılın çaylak oyuncusuna gitti.

NBA'den yapılan açıklamayla sezonun üçüncü ödülü ise en çok gelişim kaydeden oyuncuya verildi. İşte 2021-2022 sezonu en çok gelişim kaydeden oyuncusu (MIP) ve diğer kategorilerdeki adaylar...

EN ÇOK GELİŞİM KAYDEDEN OYUNCU ÖDÜLÜ KAZANANI VE DİĞER ADAYLAR

JA MORANT (MEMPHIS GRIZZLIES)

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu (MIP) seçildi.

2020'de yılın çaylağı, bu sezon ise kariyerinde ilk kez all-star seçilen 22 yaşındaki oyun kurucu, ligdeki 3. yılında bireysel açıdan bir başarıya daha imza attı.

Oylamada San Antonio Spurs'ten Dejounte Murray 2'nci, Cleveland Cavaliers'tan Darius Garland ise 3. sırayı aldı.

Memphis Grizzlies'ın Batı Konferansı'nda 2. sırada olmasında büyük pay sahibi olan Ja Morant atletizmiyle sezona damga vurdu.

Morant bu sezon 27.4 sayı, 5.7 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarıyla oynuyor.

DARIUS GARLAND (CLEVELAND CAVALIERS)

Cleveland Cavaliers'ın genç yıldızı Darius Garland takımının play-in oynamasında büyük katkı sağlamıştı.

2000 doğumlu oyuncu bu sezon 21.7 sayı, 3.3 ribaund ve 8.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

DEJOUNTE MURRAY (SAN ANTONIO SPURS)

NBA'de maç başına top çalmada zirvede bulunan San Antonio Spurs'ün yıldız oyuncusu Dejounte Murray bu sezon 21.sayı, 8.3 ribaund, 9.2 asist ve 2.0 top çalma ortalamasıyla oynadı.

EN İYİ ÇAYLAK OYUNCU VE DİĞER ADAYLAR

SCOTTIE BARNES (TORONTO RAPTORS)

NBA'den yapılan açıklamada 20 yaşındaki ABD'li basketbolcu Scottie Barnes, oylamada rakiplerini geride bırakarak en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.

2021 yılında 4.sıradan draft edilen Scottie Barnes Toronto formasıyla 15.3 sayı, 7.5 ribaund ve 3.5 asist ortalamasıyla oynadı.

Barnes, Damon Stoudamire (1995-96) ve Vince Carter'dan (1998-99) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Toronto oyuncusu oldu.

CADE CUNNINGHAM (DETROIT PISTONS)

Detroit'in 2001 doğumlu genç oyuncusu Cade Cunningham bu sezon 17.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Cunningham verdiği bir röportajda, "Bu yılın en iyi çaylağı olduğumu düşünüyorum. Diğer oyuncuların da bazı iyi anları oldu ama fikrim bu" ifadelerini kullandı.

EVAN MOBLEY (CLEVELAND CAVALIERS)

Cleveland Cavaliers 'ın genç pivotu Evan Mobley çaylaklar arasında en fazla ribaund ortalaması yakalayan oyuncu.

Mobley bu sezon 15 sayı, 8.3 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

NBA'DE YILIN SAVUNMA OYUNCUSU VE DİĞER ADAYLAR

MARCUS SMART (BOSTON CELTİCS)

Enerjisiyle takımını başka bir seviyeye getiren Marcus Smart, bu sezon NBA'de yılın savunmacısı seçildi.

Smart NBA tarihinde Gary Payton'dan sonra bu ödülü kazanan ilk Guard oldu.

Finale kalan adaylar arasında, 28 yaşındaki Smart, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 257 puan toplayarak bu ödülü elde etti. 202 puanlı Phoenix Sunslı Mikal Bridges ikinci, 136 puanlı Utah Jazzlı Rudy Gobert üçüncü oldu.

Marcus Smart bu sezon 12.1 sayı, 3.8 ribaund ve 5.9 asist ortalamasıyla oynuyor.

MİKAL BRİDGES (PHOENİX SUNS)

NBA'de 2018 yılında 10.sıradan seçilen Mikal Bridges sezonun en iyi savunmacıları arasında gösterildi. NBA'deki 4. sezonunu geçiren Bridges, bu sürede hiç maç kaçırmadı.

Mikal Bridges bu sezon 14.2 sayı 4.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamasıyla oynuyor.

RUDY GOBERT (UTAH JAZZ)

2018, 2019 ve 2021 sezonlarında NBA'de en iyi savunmacı seçilen Rudy Gobert, bu sezon da ödülün en büyük favorilerindendi. Rudy Gobert 2022 yılında ödülü Marcus Smart'a kaptırdı.

NBA'de maç başına en çok ribaund alan oyuncular arasında zirvede bulunan Gobert, maç başına 15.6 sayı, 14.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.

EN DEĞERLİ OYUNCU ADAYLARI (MVP)

GIANNIS ANTETOKOUNMPO (MILWAUKEE BUCKS)

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Antetokounmpo bu sezon 29.9 sayı 11.6 ribaund 5.8 asist ortalamasıyla oynuyor.

2019-2020 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilen Antetokounmpo aynı sezonda yılın savunmacısı da seçilmişti.

Antetokounmpo, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından aynı sezonda iki ödülü de kazanan 3. oyuncu olarak tarihe geçmişti.

JOEL EMBIID (PHILADELPHIA 76ERS)

NBA'de maç başına en fazla sayı ortalamasında zirvede yer alan Joel Embiid, MVP yarışında da favorilerden biri. Phiadelphia'nın yıldız oyuncusu bu sezon 30.6 sayı, 11.7 ribaund ve 4.2 asist ortalamasıyla oynuyor.

NIKOLA JOKIC (DENVER NUGGETS)

NBA'de 2020-21 normal sezonunun en değerli ismi Nikola jokic seçilmişti. 2014 draftında 41. sıradan seçilen Jokic, NBA'de MVP ödülünü kazanan en düşük draft seçimi olmuştu.

Bu sezon da MVP ödülünün en büyük adayı Jokic, 27.1 sayı, 13.8 ribaund ve 7.9 asist ortalamasıyla oynuyor.

EN İYİ BAŞANTRENÖR

TAYLOR JENKINS (MEMPHIS GRİZZLIES)

Memphis Grizzlies'ın 37 yaşındaki genç başantrenörü Taylor Jenkins takımını Batı Konferansı'nda 2.sıraya taşıdı.

Mempish normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamladı.

ERIK SPOELSTRA (MIAMI HEAT)

Miami Heat'in tecrübeli koçu Erik Spoelstra takımını Doğu Konferansı'nda zirveye taşıdı. Miami 82 maçta 53 galibiyet ve 29 mağlubiyet aldı.

MONTY WILLIAMS (PHOENIX SUNS)

Phoenix Suns'ın başarılı koçu Monty Williams takımını Batı Konferansı'nın zirvesine taşıdı. Yenilmesi zor bir takım çıkaran Monty Williams, 82 maçta 64 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı.

EN İYİ 6. OYUNCU ADAYLARI

TYLER HERRO (MIAMI HEAT)

Sezonun en iyi 6. oyuncusunda favori olarak gösterilen Tyler Herro bu sezon 20.7 sayı 5 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla oynuyor.

CAMERON JOHNSON (PHOENIX SUNS)

Bu sezon 26 dakika ortalamasıyla oynayan Cameron Johnson takımına 12.5 sayı, 4.1 ribaund ve 1.5 asistlik katkıda bulundu.

KEVIN LOVE (CLEVELAND CAVALIERS)

Cleveland Cavaliers'ın tecrübeli oyuncusu Kevin Love NBA'de 13. yılını geçiriyor.

Love bu sezon 13.6 sayı, 7.2 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.