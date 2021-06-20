Haberler NBA Son dakika spor haberi: Milwaukee Bucks finalde! Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 111-115 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: finalde! -Milwaukee Bucks: 111-115 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı sürüyor. Doğu Konferansı yarı finalinde ile karşılaşan 'ı uzatmalarda 115-111 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve finale yükseldi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 10:51
Son dakika spor haberi: Milwaukee Bucks finalde! Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 111-115 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında , 'i uzatmada 115-111 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı finaline yükseldi. NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Nets, konferans yarı final serisi 7. maçında 'da Bucks'ı ağırladı.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşma boyunca skorda 20 defa üstünlük el değiştirdi, 10 kez de eşitlik sağlandı.

Nets'in yıldızı , bitime bir saniye kala zor pozisyonda attığı basketle maçı uzatmaya taşıdı. Yaklaşık 3.5 dakika sayı üretilemeyen uzatma periyodu sonunda rakibine üstünlük sağlayan Bucks, adını konferans finaline yazdırdı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 13 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Antetokounmpo, , , ve 'dan sonra NBA play-off'ları 7. maçında en az 40 sayı, 10 ribaunt istatistikleri yakalayan 5. oyuncu oldu. Konuk takımda Khris Middleton 23 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, ise 19 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte müsabakanın tamamında forma giyen Durant, 48 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Durant, NBA play-off'ları tarihinde 7. maçta en fazla sayı üreten oyuncu olmayı başardı. 22 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 17 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı finalinde Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks (3-3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



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