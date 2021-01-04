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NBA'de kariyer rekoru kırdı!

NBA ekiplerinden Golden State , Portland 'ı 137-122 yenerken Warriors'ın yıldız basketbolcusu attığı 62 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 10:36
NBA'de Stephen Curry kariyer rekoru kırdı!

'nde (NBA) Golden State , yıldız oyuncusu 'nin kariyer sayı rekoru kırdığı maçta Portland 'ı 137-122 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Stephen Curry, Warriors'ın sahasında Trail Blazers'ı 137-122 yendiği karşılaşmada 62 sayı kaydederek tarihe geçen performanslardan birine imza attı. Daha önce 2013'teki bir maçta 'e karşı 54 sayı atan Curry, kariyer rekorunu da kırmış oldu.

Üçüncü galibiyetini alan Warriors'ta 21, 17 sayı buldu. Trail Blazers'ta 'ın 32, CJ McCollum'un 28 sayısı sezonun üçüncü yenilgisini önleyemedi.

LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Son şampiyon , deplasmanında 108-94 kazandı. Art arda 3. olmak üzere 5. galibiyetini alan Lakers'ta 22 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. Anthony Davis 17, Montrezl Harrell 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 4. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'ta Kyle Anderson 18, Jonas Valanciunas ve Tyus Jones 14'er sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Boston Celtics: 120-122

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 122-123

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 94-108

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 109-124

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 109-130

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 118-108

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 107-112

-: 137-122



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