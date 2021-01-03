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NBA'de galibiyet serisini 3 maça çıkardı

NBA'de , sahasında 'ı 127-112 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Milli basketbolcumuz 'ın sakatlığı sebebiyle forma giymediği mücadelede 15 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 11:17
NBA'de Philadelphia 76ers galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , sahasında 'ı 127-112 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu 'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı mücadelede Charlotte Hornets'ı 127-112 yendi.

Üst üste 3. galibiyetini elde eden 76ers'ta 24, 21 sayılık katkı sağlarken, 15 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaptı.

Hornets'ta 'ın 35 sayı, 3 asist ve Gordon Hayward'ın 20 sayı, 6 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

CEDİ OSMAN'DAN GALİBİYETE 11 SAYILIK KATKI

, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 11 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynadığı karşılaşmada deplasmanda 'ı 96-91 mağlup etti.

Dördüncü galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta 27, JaVale McGee 14, ise 12 sayılık katkı sağladı.

Bu sezon ikinci kez yenilen Hawks'ta De'Andre Hunter 17, ve 16'şar sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Houston Rockets-Sacramento Kings: 102-94

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 99-108

Indiana Pacers-New York Knicks: 102-106

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 127-112

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 120-116

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 91-96


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