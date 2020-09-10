Aktüel haberler (10.09.2020)

NBA play-off yarı finalinde Milwaukee'yi 103- 94 yenen Miami, seriyi 4-1'e getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Heat, 2014'ten sonra ilk kez konferans finali oynamaya hak kazanırken, Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 112-102 mağlup edip, seride 2-1 öne geçti.

REKORTMEN!

Juventus'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, İsveç'i 2-0 yendikleri maçta adını bir kez daha tarihe yazdırdı. İki golü de aan Portekizli yıldız, milli takımında toplam 101 gole ulaştı. CR7, 109 kez milli formayla rakip fileleri havalandıran İranlı Ali Daei'den sonra 'dalya' diyen ikinci futbolcu olmayı başardı.

KURA ÇEKİMİ NYON'A ALINDI

UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde değişikliğe gitti. Daha önce Atina'da yapılacağı açıklanan Devler Ligi grup kura çekiminin, Nyon'a alındığı bildirildi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de gerçekleştirilecek kura çekimi, Avrupa Ligi'nde ise 2 Ekim'de yapılacak.