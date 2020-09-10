Aktüel haberler (10.09.2020)
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NBA play-off yarı finalinde Milwaukee'yi 103- 94 yenen Miami, seriyi 4-1'e getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Heat, 2014'ten sonra ilk kez konferans finali oynamaya hak kazanırken, Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 112-102 mağlup edip, seride 2-1 öne geçti.
REKORTMEN!
Juventus'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, İsveç'i 2-0 yendikleri maçta adını bir kez daha tarihe yazdırdı. İki golü de aan Portekizli yıldız, milli takımında toplam 101 gole ulaştı. CR7, 109 kez milli formayla rakip fileleri havalandıran İranlı Ali Daei'den sonra 'dalya' diyen ikinci futbolcu olmayı başardı.
KURA ÇEKİMİ NYON'A ALINDI
UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde değişikliğe gitti. Daha önce Atina'da yapılacağı açıklanan Devler Ligi grup kura çekiminin, Nyon'a alındığı bildirildi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de gerçekleştirilecek kura çekimi, Avrupa Ligi'nde ise 2 Ekim'de yapılacak.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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