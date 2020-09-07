Toronto Raptors geri döndü!

NBA play-off Doğu Konferansı yarı final serisinde Toronto Raptors, Boston Celtics ile karşılaştı. Ligin son şampiyonu Toronto Raptors, bu seriye 112-94 ve 102-99'luk yenilgilerle başlayınca 2-0 geriye düşmüştü. Üçüncü maçı 104-103 kazanan Toronto Raptors, son karşılaşmayı da 100-93'lük skorla almayı başardı. Kanada temsilcisinde Pascal Siakam 23 sayı, 11 ribaunt ve Kyle Lowry 22 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı ve takımının iddiasını sürdürdü.

5. MAÇ SALI GECESİ OLACAK

Toronto'da Serge Ibaka 18, Fred VanVleet ise 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Boston Celtics'te ise Jayson Tatum'un 24 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik performansı yenilgiyi engelleyemedi. Kıran kırana geçen serinin beşinci maçı pazartesiyi salıya bağlayan gece 01.30'da oynanacak. NBA karşılaşmaları koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenleniyor. NBA yönetimi, takımları izole etmek için maçları Orlando'daki Walt Disney World Resort'un içindeki ESPN Wide World of Sports'ta oynatıyor.

Toronto'da 46 dakika süre bulan Kyle Lowry 31 sayı, 6 ribaunt, 8 asistle maçın kahramanı oldu. Boston'da Kemba Walker, 29 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle takımının en skorer ismi oldu.