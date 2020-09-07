Denver Nuggets eşitledi!
NBA'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Batı Konferansı play-off yarı finalinde ilk mücadelede mağlup olan Denver Nuggets, LA Clippers'ı 9 sayı farklı mağlup etti.
NBA'DE Batı Konferansı play-off yarı finalinin ilk maçını kaybeden Denver Nuggets, LA Clippers'ı 110-101 yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic 26 sayı, 18 ribaunt ve 4 asistle "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Murray 27 attı.
SALAH ÇİN YOLCUSU
Geçen sezonu Real Madrid ile tamamlayan Salah Mejri, Çin yolcusu. Stephon Marbury'nin koçluk yaptığı Beijing Royal Fighters ie anlaşan tecrübeli isim, yeni takımıyla bir yıllık sözleşme imzalayacak.
- 7.9.2020
- Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi ortalığı karıştırdı! AEK'dan Livaja'ya...
- Son dakika haberleri: Fred transferinde ortalık karıştı! Galatasaray ve transfer...
- Süper Lig'i sallayan transfer Beşiktaş'tan! En değerlisi...
- Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! "Sözleşmem..."
- Arda Turan'dan sonra o da boş mukaveleye imza atmaya hazır!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denver Nuggets eşitledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.