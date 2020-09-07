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07 Eylül 2020, Pazartesi
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eşitledi!

Denver Nuggets eşitledi!

'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. play-off yarı finalinde ilk mücadelede mağlup olan , Clippers'ı 9 sayı farklı mağlup etti.

'DE play-off yarı finalinin ilk maçını kaybeden , Clippers'ı 110-101 yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic 26 sayı, 18 ribaunt ve 4 asistle "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Murray 27 attı.

SALAH ÇİN YOLCUSU
Geçen sezonu ile tamamlayan Salah Mejri, yolcusu. Stephon Marbury'nin koçluk yaptığı Beijing Royal Fighters ie anlaşan tecrübeli isim, yeni takımıyla bir yıllık sözleşme imzalayacak.

  1. 7.9.2020
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