Denver Nuggets eşitledi!

NBA'DE Batı Konferansı play-off yarı finalinin ilk maçını kaybeden Denver Nuggets, LA Clippers'ı 110-101 yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic 26 sayı, 18 ribaunt ve 4 asistle "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Murray 27 attı.

SALAH ÇİN YOLCUSU

Geçen sezonu Real Madrid ile tamamlayan Salah Mejri, Çin yolcusu. Stephon Marbury'nin koçluk yaptığı Beijing Royal Fighters ie anlaşan tecrübeli isim, yeni takımıyla bir yıllık sözleşme imzalayacak.