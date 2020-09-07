NBA play-off yarı finalinde Lakers ve Bucks galibiyetle tanıştı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler NBA Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı

play-off yarı finalinde Lakers ve Bucks galibiyetle tanıştı

NBA play-off yarı finalinde Lakers ve Bucks galibiyetle tanıştı

lideri , 'ı 117-109, lideri ise 'i 118-115 yenerek seriyi yarı final play-off serisinde ilk galibiyetini aldı.

Amerikan 'nde () konferanslarını lider bitiren takımlar ve , play-off yarı final serisindeki ilk galibiyetlerini aldı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. lideri Los Angeles Lakers, yarı final eşleşmesinin ikinci maçında 'ı 117-109 yenerek seriye 1-1 eşitlik getirdi.

Lakers'ta Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle, ise 28 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle "double double" yaparak galibiyetin mimarları oldu.

386 üçlük kaydeden LeBron James, NBA play-off tarihinde en çok üçlük atan oyuncular listesinde Ray Allen'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Rockets'ta James Harden'ın 27, Eric Gordon'un 24 ve P.J. Tucker'ın 18 sayılık katkıları galibiyet için yeterli olmadı.

BUCKS KHRIS MIDDLETON'LA KAZANDI

lideri Milwaukee Bucks, play-off yarı final serisinin dördüncü maçında 'i 118-115 mağlup etti.

3-0 geriye düştüğü seriyi 3-1'e getiren Bucks'ta, Khris Middleton 36 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli pay sahibi olurken, Giannis Antetokounmpo 19, Brook Lopez 14 sayılık katkı sağladı.

Heat'te Bam Adebayo'nun 26, Duncan Robinson'un 20, Jae Crowder'ın 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

  1. 07.09.2020
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