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09 Eylül 2020, Çarşamba
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İkisi de öne geçti

İkisi de öne geçti

yarı finalinde , Toronto'yu 111-89 yenerek seride 3-2 öne geçti. Boston'da 27 sayı, 6 ribauntla coştu.

yarı finalinde , Toronto'yu 111-89 yenerek seride 3-2 öne geçti. Boston'da 27 sayı, 6 ribauntla coştu. Batı Konferansı yarı finalinde ise , Denver'ı 113-107 yenip seriyi 2-1 yaptı. Clippers'ta 32 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle yıldızlaştı.
  1. 9.9.2020
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