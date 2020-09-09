Lebron James açıkladı! Çocuklarını neden Bubble'a götürmedi? - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler NBA Lebron James açıkladı! Çocuklarını neden Bubble'a götürmedi?

açıkladı! Çocuklarını neden Bubble'a götürmedi?

Lebron James açıkladı! Çocuklarını neden Bubble'a götürmedi?

'ın 35 yaşındaki yıldızı , çocukları , ve 'ni neden Orlando 'da gerçekleştirilen Bubble'ına götürmediğini açıkladı.

Pandemi nedeniyle Orlando'da gerçekleştirilen Bubble'ına aile üyelerinin katılmasına izin verilse de, 'ın yıldızı 'in çocuklarını yanına almaması dikkat çekmişti.

35 yaşındaki süperstar, çocukları , ve 'yi neden Bubble'a getirmediğini açıkladı.

'de parkın açık olmadığını ve çocuklar için uygun bir yer olmadığını ifade eden James, "Çünkü yapacakları hiçbir şey yok. 16 yaşında bir çocuğum var. Bubble'da oturacak ve ne yapacak? 13 yaşında bir kızım var. Ne yapacak? Ve 5 yaşındaki kızım. Burada onun yapacağı bir şey yok. Park açık değil. Havuza sadece bir yere kadar gidebilirsiniz. Çocuklarım pek maceracılar ve pek çok farklı şeyi seviyorlar. Burada olmaları pek mantıklı değil. Yapacakları bir şey yok. Dışarı çık, içeri gir, dışarı çık, içeri gir. LA'de kalıp gayet iyi durumda olabilirler. Dürüst olmak gerekirse burası çocuklara uygun bir yer değil" dedi.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 09:40
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