Lebron James açıkladı! Çocuklarını neden Bubble'a götürmedi?
Los Angeles Lakers'ın 35 yaşındaki yıldızı Lebron James, çocukları Bronny, Bryce ve Zhuri'ni neden Orlando Walt Disney Land'da gerçekleştirilen NBA Bubble'ına götürmediğini açıkladı.
Pandemi nedeniyle Orlando'da gerçekleştirilen NBA Bubble'ına aile üyelerinin katılmasına izin verilse de, Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James'in çocuklarını yanına almaması dikkat çekmişti.
35 yaşındaki süperstar, çocukları Bronny, Bryce ve Zhuri'yi neden Bubble'a getirmediğini açıkladı.
Walt Disney Land'de parkın açık olmadığını ve çocuklar için uygun bir yer olmadığını ifade eden James, "Çünkü yapacakları hiçbir şey yok. 16 yaşında bir çocuğum var. Bubble'da oturacak ve ne yapacak? 13 yaşında bir kızım var. Ne yapacak? Ve 5 yaşındaki kızım. Burada onun yapacağı bir şey yok. Park açık değil. Havuza sadece bir yere kadar gidebilirsiniz. Çocuklarım pek maceracılar ve pek çok farklı şeyi seviyorlar. Burada olmaları pek mantıklı değil. Yapacakları bir şey yok. Dışarı çık, içeri gir, dışarı çık, içeri gir. LA'de kalıp gayet iyi durumda olabilirler. Dürüst olmak gerekirse burası çocuklara uygun bir yer değil" dedi.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 09:40
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