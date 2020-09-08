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08 Eylül 2020, Salı
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Finaller ’de

Finaller Köln’de

'nde 2020-21 sezonu , 'nın kentinde oynanacak.

'nde 2020-21 sezonu , 'nın kentinde oynanacak. ve F.Bahçe'nin olduğu ligde sezon Ekim'de başlayacak.
  1. 8.9.2020
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