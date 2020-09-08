Anadolu Efes 87 - 82 Galatasaray Doğa Sigorta | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Basketbol Gloria Cup açılış maçında kazanan Anadolu Efes

87 - 82 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes 87 - 82 Galatasaray Doğa Sigorta | MAÇ SONUCU

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Turnuvası'nın ikincisinin açılış maçında , 'yı 87-82 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda , karşısında yine kaybetmedi.

Turnuvada daha önce karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64, Bahçeşehir Koleji'ni 81-77, Ukrayna temsilcisi Dnipro'yu 99-61 yenen ve ilk organizasyonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, bu sonuçla üst üste dördüncü maçını da kazanmış oldu.

Öte yandan, mücadeleyi, Başantrenörü, A Milli Erkek Takımı Antrenörü Ufuk Sarıca da izledi.

Turnuvada, yarın Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom-Crvena Zvezda () karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İlk ayağı 2 Eylül'de başlayıp, 6 Eylül'de sona eren turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

Anadolu Efes: 87 - Galatasaray Doğa Sigorta: 82
Salon: Gloria Sports Arena
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)
Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 2, 4, Sertaç Şanlı 12, Moerman 5, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss, Micic 16, Anderson 8, Dunston 11, Simon 12
Galatasaray Doğa Sigorta: Alperen Baytok, Hunter 6, Macon 17, 1, Yiğit Arslan 17, Eray Aydoğan 2, Motum 19, Berke Atar 7, 13, Saadettin Donat
1. Periyot: 20-18
Devre: 45-37
3. Periyot: 66-63

  1. 08.09.2020
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