NBA play-off yarı finalinde LA Lakers seriyi 3-1 yaptı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
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Haberler NBA LA Lakers seriyi 3-1 yaptı!

play-off yarı finalinde LA Lakers seriyi 3-1 yaptı

NBA play-off yarı finalinde LA Lakers seriyi 3-1 yaptı

'de play-off yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. , 'ı 110-100 yenerek seride 3-1 öne geçti. Lakers'ta 16 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle oynadı.

Amerikan () play-off yarı finalinde , 'ı 110-100 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. NBA'e, Batı Konferansı play-off yarı final serisi dördüncü maçıyla devam edildi.

ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin özellikle ilk devresinde iyi savunma yapan Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 110-100'lük skorla yenerek seride 3-1 öne geçti ve konferans finaline kalmak adına önemli bir avantaj yakaladı.

Lakers'ta Anthony Davis 29 sayı ve 12 ribaunt, 16 sayı, 15 ribaunt ve 9 asist, Rajon Rondo 11 sayı ve 10 ribauntla "double double" yaparken, Alex Caruso ise 16 sayıyla play-off kariyerindeki sayı rekorunu kırdı.

Rockets'ta 25 sayıyla takımının en skoreri olurken, James Harden 21 sayı ve 10 asist, Eric Gordon 19, Austin Rivers 14 sayı ile oynadı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edilecek.

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  1. 11.09.2020
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