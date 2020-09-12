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Haberler NBA NBA play-off'larında Boston Celtics Doğu Konferansı finaline çıktı

play-off'larında finaline çıktı

'de play-off heyecanı sürüyor... 'nda , rakibi 'ı 92-87 yenerek finalde ile eşleşti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:31
NBA play-off'larında Boston Celtics Doğu Konferansı finaline çıktı

Amerikan () play-off'larında 'ı 92-87 yenen , seriyi 4-3 kazanarak finaline yükseldi. NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Celtics'in son şampiyon Raptors'ı 92-87 mağlup ettiği Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçında Jayson Tatum, 29 sayı, 12 ribaunt, 7 asistlik performansıyla ön plana çıktı.

Celtics'te Jaylen Brown 21, Marcus Smart 16, Kemba Walker 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Raptors'ta Fred VanVleet 20, Kyle Lowry 16, Serge Ibaka 14 sayı buldu. Seride 4-3 galip gelen Celtics, Doğu Konferansı finalinde ile eşleşti.

NUGGETS PES ETMEDİ

Batı Konferansı yarı final serisi 5. karşılaşmasında , 'ı 111-105'lik skorla geçti.

Serideki ikinci maçını kazanarak durumu 3-2 yapan Nuggets'ta Jamal Murray 26 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Nikola Jokic 22 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 36 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 'un 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına bir maçla devam edilecek.